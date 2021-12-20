روسيا توقف استيراد الفاكهة من تركيا وإيران

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت هيئة مراقبة صحة المستهلك الروسية اليوم إن السلطات أوقفت استيراد الفاكهة من 33 موردا تركيا وإيرانيا بسبب انتهاكات مزعومة لسلامة الغذاء.


وغالبا ما تعتبر مثل هذه القيود ذات دوافع سياسية وهو ما تنفيه موسكو، حسب "رويترز".


وتتسم علاقة تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، مع روسيا بالتعقيد، وأحيانا بالتعاون على الرغم من مجموعة من المسائل الشائكة بين البلدين. وأغضبت أنقرة روسيا مؤخرا بسبب تزويد أوكرانيا بطائرات بيرقدار تي.بي2 الميسرة القتالية.

 

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