حالة الطقس اليوم الاثنين 20-12-2021 في محافظة القليوبية

محافظة القليوبية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء أحوال الطقس خلال الأيام القادمة، حيث شهدت العديد من محافظات ومدن جمهورية مصر العربية انخفاضا شديا في درجات الحرارة وسقوطا للأمطار والثلوج على بعضها.

محافظة القليوبية

وتصدرت محافظة القليوبية اليوم الاثنين تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما شهد ليلة ممطرة، إلا أنه رغم ذلك تغلب على طقسها الأجواء المشمسة الرائعة.

طقس محافظة القليوبية

وشهدت محافظة القليوبية طقسا مشمسا وسماء صافية من الغيوم خلال اليوم بعد ليلة ممطرة وباردة علي كافة الأنحاء، حيث اتخذت الجها الرسمية كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئة المحتملة.

إجراءات محافظة القليوبية لمواجهة الطقس السيئ

وعملت محافظة القليوبية على نشر معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار ليلة أمس، وهو ما وضح جليا اليوم.



محافظة القليوبية ورفع مياه الأمطار

وتواصل محافظة القليوبية أعمال رفع مياه الأمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة، والأنفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعي وبنها.





تدابير محافظة القليوبية لمواجهة الطقس

واتخذت محافظة القليوبية كافة التدابير فور إعلان الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار علي مدن المحافظة، حيث تم نشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة.

غرف عمليات محافظة القليوبية

وشكلت محافظة القليوبية غرف عمليات بالفروع علي مدار الساعه لتلقي بلاغات تجمعات مياه الامطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.



تعطيل الدراسة في محافظة القليوبية

وأصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بتعطيل الدراسة بمدارس محافظة القليوبية اليوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة.



متابعة متغيرات الطقس في محافظة القليوبية

وعقدت غرفة أزمات محافظة القليوبية على مدار الساعة اجتماعا بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

فرق محافظة القليوبية للتدخل السريع

وشكلت محافظة القليوبية فرقا للتدخل السريع تحسبًا للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، إلى جانب مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

