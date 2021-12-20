الموت يفجع المعلق الرياضي عصام الشوالي

تصدر المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي اليوم الاثنين الموافق الـ20 من ديسمبر 2021، ترين محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أفجعه الموت.

عصام الشوالي

وكشف عصام الشوالي المعلق لدى شبكة بي إن سبورتس الكبيرة، وفاة والده اليوم الاثنين بعد معاناته طويلة مع المرض، حيث اعتذر مؤخرا عن التعليق على إحدى المباريات بسبب مرافقته لوالده.

وفاة والد عصام الشوالي

ونشر عصام الشوالي خبر وفاة والده ناعيا إياه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنهال عليه التعليقات الإجابية الداعية لوالده بالرحمة والمغفرة.

اعتذار عصام الشوالي

واعتذر المعلق الرياضي عصام الشوالي قبل أيام عن استكمال مباريات بطولة كأس العرب 2021 التي استضافتها دولة قطر، بسبب مرض والده، الذي حال دون حضوره وتعليقه لمباريات البطولة.

سبب اعتذار عصام الشوالي عن التعليق على مباريات كأس العرب

وعلق عصام الشوالي على سبب اعتذاره عن التعليق على مباريات كأس العرب ناشرا عبر حساباتها الشخصية منشورا قال فيه: "كنت أتمنى استكمال البطولة مع الجماهير والاستمتاع بها، لكن ظروف مرض والدي تحتم عليا التواجد معه".

عصام الشوالي معلقا لمباراة السوبر الإفريقي

واختارت مجموعة قنوات بي إن سبورتس المعلق الرياضي عصام الشوالي لمباراة السوبر الأفريقي التي ستمجع بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، والتي تقام بعد غد الأربعاء في قطر.

شهرة ومكانة عصام الشوالي

واشتهر عصام الشوالي في مصر والعالم العربي حيث ذاع سيطه بين المعلقين الرياضين ليعتلي الصدارة لسنوات طويلة منذ أن عمل في "إيه آر تي" في بداياتها، ليكون حاضرا في كل مباريات المواعيد الكبرى.