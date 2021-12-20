780 مليون درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 780 مليون درهم وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 246 مبايعة بقيمة 610.89 مليون درهم منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 107.25 مليون درهم و223 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 503.64 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثه بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 151.82 مليون درهم منها 18 رهنا لأراض بقيمة 40.99 مليون درهم و38 رهنا لفلل وشقق بقيمة 110.84 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 26 مليون درهم وأخري في منطقة المركاض بقيمة 22 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 17.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة اليلايس 1 بقيمة 792 الف درهم.