توقف الانتاج في حقلي الوفاء والشرارة بليبيا

أكدت آلاء الأدهم المتحدثة بإسم حراس المنشآت النفطية في ليبيا، توقف الانتاج في حقلي الوفاء والشرارة النفطيين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت الأدهم، في تصريح للوكالة، إنه تم إغلاق صمام حمادة، الذي يربط حقل الشرارة النفطي الواقع في الجنوب الغربي بمصفاة الزاوية الساحلية، وكذلك حقل الوفاء للغاز في أقصى غرب البلاد وذلك بسبب مطالبة "عناصر الحرس الوطني بدفع علاوات".

وبذلك، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط في ليبيا، العضو في منظمة أوبك للنفط، من 1.2 مليون إلى نحو 920-950 ألف برميل يوميًا، خاصة وأن حقل الشرارة، الذي تديره شركة "أكاكوس" بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و"أو إم في" النمساوية و"ستات أويل النرويجية، ينتج نحو 280 ألف برميل يوميًا.

تجدر الإشارة إلى أن حقل الوفاء الواقع في وسط غرب ليبيا، الذي تديره شركة مليته للنفط والغاز، وهي شركة مملوكة بشكل مشترك لشركة إيني الإيطالية والمؤسسة الليبية للنفط، متصل بخط أنابيب جرين ستريم الذي يضخ الغاز الليبي إلى إيطاليا.

وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات رسمية تتعلق بتدفق الغاز إلى محطات المعالجة في ليبيا والمخصص للسوق المحلي وللتصدير إلى إيطاليا.