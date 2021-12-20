تصريحات تشافي قبل مواجهة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن مباراة فريقه غدًا أمام مضيفه إشبيلية في اللقاء الذي سيقام على ملعب رامون سانشيز بيزاخون والمؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:"إشبيلية خسم مباشر لنا إنها فرصة رائعة".

وأضاف:"غدًا هو نهائي آخر لنا، وسوف نحاول الفوز. نعلم العصوبات التي ستواجهنا أمامإاشبيلية لكننا متحمسين ومتشوقين من أجل الحصول على 3 نقاط والذهاب إلى عطلة أعياد الميلاد ونحن منتصرين".

وتابع:"يوم السبت أمام إلتشي أظهرنا قليلا البارسا الذي نريده خصوصًا في الشوط الأول، حتى هدف الضيوف الأول الفريق قدم أداءًا جيد جدًا بكثافة عالية".

وزاد:"لا يوجد أعذار لدينا علينا العمل في الحاضر والمستقبل، نحن ننمو ونحتاج للوقت".

وواصل:"غدًا نواجه خصم صعب في فورمة جيدة ولديهم عناصر مميزة".

واسترسل:"إشبيلية فريق رائع ورائع، ولكنها كمباراة التشي 3 نقاط فقط، بغض النظر ما إذا كان المنافس كبيرًا أو لا".

وأردف:"كنت مصدوما مما واجهته في برشلونة، لكن هذا الواقع وهي مسؤوليتي الان.. في الشوط الأول امام اليتشي رأينا تحسنا ووظيفتي كمدرب هي تحسين اداء اللاعبين".

وأوضح:"جافي لاعب مذهل ولا يمكن أن نخسر لاعبين بهذا المستوى مثل جافي نيكو عبدالصمد أنسو أوراخو بيدري انهم مستقبل وحاضر الفريق".

وأشار:" أعلم جيدًا أن النادي يعمل من أجل تجديد عقده وهو قطعة أساسية من الفريق".

وشدد:"إشبيلية خصم مرشح لأي بطولة يكونوا فيها، الموسم الماضي كانوا قريبين. لا يوجد سبب لاستبعادهم".

وأكمل:"نحن الآن نحن خلف المتصدر بـ 16 نقطة وهي مسافة كبيرة، ولكن لا يزال أمامنا موسم طويل".

واختتم:" فزنا في فياريال بسبب تير شتيغين، يجب أن تنتقد، ولكن في نفس الوقت يجب أن لا تنسى ما فعله الحارس في اوقات سابقة، هدف ديباي في فياريال كان بسبب تمريرة شتيغين، الحارس مركزه صعب، لأن الخطأ يكلف هدف، على عكس لاعب الوسط مثلًا، ولكن أنا سعيد مع شتيغين".

