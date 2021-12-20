اختتام "أسبوع غاز البترول المسال" في دبى

اختتمت مجموعة اينوك شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي بالتعاون مع "غاز الإمارات" عضو مجموعة اينوك والشركة الرائدة في قطاع الغاز بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات أول نسخة من "أسبوع غاز البترول المسال 2021" في منطقة الشرق الأوسط والذي استضافته المجموعة بشكل حصري ونظّمته الجمعية العالمية لغاز البترول المسال وأقيمت الدورة الثالثة والثلاثين للمنتدى العالمي لغاز البترول المسال على هامش الحدث.

وانعقدت فعاليات "أسبوع غاز البترول المسال" تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بأسلوب يجمع بين الحضور الشخصي والافتراضي من 5 حتى 9 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "طاقة من أجل الغد".

وشهد الحدث الذي انعقد على مدار خمسة أيام مشاركة 450 عارضا ونحو 2000 مشارك من مختلف أنحاء العالم..إذ أُلقيت في اليوم الافتتاحي كلماتٍ رئيسية لكل من البروفيسور يمي أوسينباجو نائب رئيس جمهورية نيجيريا؛ وغوري سينغ نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/؛ إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "انطلاقًا من المكانة الرائدة التي تحظى بها المجموعة في القطاع تفخر اينوك بتوفير منصة تسهم في دفع عجلة الحوارات البناءة حول مواضيع الاستدامة والابتكار خلال ’أسبوع غاز البترول المسال‘ حيث تسهم هذه النقاشات الملهمة بدعم تحوّل القطاع وتمثّل حافزًا لتعزيز الابتكار وتبني ممارسات التنمية المستدامة. وتماشيًا مع رؤيتنا بتوفير القيمة المستدامة وأدائنا المتفوق في القطاع نلتزم في اينوك بدعم تحوّل أعماله نحو ممارسات التنمية المستدامة والمساهمة في استشراف مستقبل أكثر استدامةً للأجيال القادمة".

من جانبه قال جيمس روكال الرئيس التنفيذي والمدير العام للجمعية العالمية لغاز البترول المسال: "بعد عامين من التخطيط الذي توقف بسبب جائحة كوفيد-19 حقق "أسبوع غاز البترول المسال" في دورته الأولى بحضورٍ شخصي نجاحًا باهرًا على كافة المستويات..وتحت شعار "طاقة من أجل الغد" سلّط المؤتمر الضوء على الدور الكبير الذي يسهم به قطاع غاز البترول المسال في مستقبل الطاقة العالمي سواء كان ذلك عبر غاز البترول المسال التقليدي أو غاز البترول المسال المتجدد".

يُشار إلى أن النسخة المقبلة من "أسبوع غاز البترول المسال" ستنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي من 5 حتى 9 ديسمبر 2022.