10 أسباب خطيرة لنزول دم مع البراز.. تعرف عليهم

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يبحث الكثيرمن الناس عن أسباب نزول دم مع البراز، حيث يعتبر هذا العرض شائع، ولكن نزول دم مع البراز له أسباب خطيرة سوف نقدمها لكم فيما يلي.

 

نزول دم مع البراز

يكون النظر إلى المرحاض ورؤية الدم أمرًا مزعجًا، قد تظنين أن هناك خطأ ما، غالبًا ما يكون هذا نزيفًا، يختلف الضرر وفق الحالات الطبية المختلفة من كونه خفيفًا إلى كونه علامة على حالة خطيرة مثل السرطان، إذا كنتِ تعانين من نزيف في المستقيم، فقد ترىن الدم بعدة طرق مختلفة، على ورق التواليت في أثناء المسح، أو في المرحاض أو في ملابسك الداخلية.

ويمكن أن تكون ألوان الدماء مختلفة، تتراوح من الأحمر الفاتح إلى الكستنائي الداكن إلى الأسود، في هذا المقال سنتعرف إلى مزيد من أسباب خروج الدم مع البراز، كيفية علاجه بالطرق الطبيعية. ما أسباب خروج الدم مع البراز؟ يمتد الجهاز الهضمي من فمك إلى المستقيم، سيخرج أي دم في الجهاز الهضمي في النهاية من خلال البراز(حركات الأمعاء)، عندما يحدث النزيف في مكان أعلى في الجهاز الهضمي.

ويستغرق طرد الدم المستقلب بعض الوقت، لذلك يكون الدم داكنًا أو حتى أسود اللون، وهذا ما يسمى ميلينا أو البراز القطراني، أما الدم الموجود في الجهاز الهضمي بالقرب من المستقيم يكون حديثًا، لذا فمن المرجح أن يبدو أحمر فاتحًا أو كستنائيًا، هناك عديد من الحالات التي يمكن أن تسبب ظهور الدم في البراز، ولكن أكثرها شيوعًا هي البواسير والشقوق الشرجية، وهي تمزقات صغيرة في بطانة الشرج، تشمل الأسباب الشائعة الأخرى للنزيف في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي ما يلي:

أسباب نزول دم مع البراز

  • قرحة المعدة.
  • سرطان القولون.
  • مرض التهاب الأمعاء.
  • الأورام الحميدة، أورام صغيرة على جدار الأمعاء.
  • التهاب الرتج أي أكياس على طول جدار الأمعاء.
  • تدلي المستقيم، يبرز جزء صغير من جدار المستقيم من فتحة الشرج.
  • تضخم الأوردة في المريء “دوالي المريء” أو المعدة “دوالي المعدة”.
  • إصابة المريء.
  • التهاب المعدة.
  • التهاب بطانة المعدة.
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