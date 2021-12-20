فوائد أضرار الشاي الأخضر للتخسيس.. اكتشفها

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي تحتوي على فوائد كثير لجسم الإنسان، بالإضافة إلى أنه يساهم في زيادة سرعة حرق الدهون والتخسيس، لذلك نقدم لكم فوائد وأضرار الشاي الأخضر للتخسيس.

فوائد الشاي الأخضر

رفع معدل حرق السعرات الحرارية مما يساعد على فقدان الوزن.

يؤخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، كما يقي من ظهور النمش ويحمي الجلد من تأثير أشعة الشمس الضارة.

غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من كثير من الأمراض فهو جيد لصحة الفم ويمنع هشاشة العظام.

يساعد على إدرار البول، وهو ما يساهم في التخلص من الماء الزائد الناتج عن الحمل.

التخلص من الإمساك لأنه ينظم عمل الجهاز الهضمي، ويخلصك من الغازات ويطهر المعدة من البكتيريا الضارة.

تعزيز قدرة الجهاز المناعي وبالتالي الوقاية من العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

الحفاظ على صحة الفم وتهدئة آلام اللثة والحفاظ على صحة الأسنان.

أضرار الشاي الأخضر للتخسيس



نقص الكالسيوم

يفضل شرب الشاي بعد فترة لا تقل عن ساعة بعد الانتهاء من تناول الطعام، لأنه يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي زيادة فرصة الإصابة بهشاشة العظام.

زيادة الأنيميا

إذا كنت تعانين من نقص نسبة الهيموجلوبين بالدم فعليكِ ترشيد استهلاكك اليومي من الشاي الأخضر، بحيث لا يزيد عن 2 كوب يوميًا، لأنه يؤثر على امتصاص الجسم للحديد.

اختلال معدل السكر في الدم

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة من الكافيين التي تسبب اختلال مستوى السكر في الدم، لذا يُنصح مرضى السكر بعدم تناوله بكميات كبيرة عند إتباع نظام غذائي لفقدان الوزن.