ننشر نص النشيد الوطني المصري وتاريخه

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علم مصر - صورة أرشيفية
علم مصر - صورة أرشيفية
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يعتبر النشيد الوطني من التراث المصري الذي يعتز به الملايين من الناس، وقد ألف النشيد الوطني المصري محمد يونس القاضي ولحنه سيد درويش.

 

كما أن النشيد الوطني المصري وهو مشتق من كلمات ألقاها مصطفى كامل في إحدى أشهر خطبه عام 1907م، والتي قال فيها: “بلادي بلادي لكِ حبي وفؤادي.. لكِ حياتي ووجودي، لكِ دمي، لكِ عقلي ولساني، لكِ لُبّي وجناني، فأنتِ أنتِ الحياة.. ولا حياة إلا بكِ يا مصر”.

 

نص النشيد الوطني المصري

 

بلادي بلادي بلادي  لكِ حبي وفؤادي
مصر يا أم البلاد  أنت غايتي والمراد
وعلى كل العباد  كم لنيلكِ من أيادِ
بلادي بلادي بلادي  لكِ حبي وفؤادي
مصر أنتِ أغلى دُرَّة  فوق جبين الدهر غُرَّة
يا بلادي عيشي حُرَّة  واسلمي رغم الأعادي
بلادي بلادي بلادي  لكِ حبي وفؤادي
مصر يا أرض النعيم  فزت بالمجد القديم
مقصدي دفع الغريم  وعلى الله اعتمادي
بلادي بلادي بلادي  لكِ حبي وفؤادي
مصر أولادك كرام  أوفياء يرعوا الزمام
نحن حرب وسلام  وفداكِ يا بلادي
سوف تحظى بالمرام  باتحادهم واتحادي
بلادي بلادي بلادي  لكِ حبي وفؤادي

النشيد الوطني النشيد الوطني المصري نص النشيد الوطني المصري نشيد مصر
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