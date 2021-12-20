تعرف على الخدمات التي يقدمها موقع جامعة القاهرة كلية تجارة

يقدم موقع جامعة القاهرة الكثير من الخدمات للطلاب، حيث يوجد موقع إلكتروني لكل كلية، واليوم نقدم لكم رابط كلية التجارة جامعة القاهرة لمعرفة الخدمات التي يقدمها.

موقع جامعة القاهرة



قال موقع جامعة القاهرة إ ن كلية التجارة جامعة القاهرة تنفرد بوجود برامج تعليمية متميزة سواء على مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا. بالنسبة لمرحلة البكالوريوس يوجد برنامج جورجيا وهو بالتعاون مع جامعة ولاية جورجيا، كلية روبنسون للادارة ويوجد به التخصصات التالية: التمويل والأستثمار - التسويق – المحاسبة، وكذلك برنامج العلوم الإكتوارية وهو بالتعاون مع جامعة سيتي بانجلترا ومعهد الخبراء الأكتواريين بلندن، أما بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا يوجد: برنامج MBA - وبرنامج DBA، اكتوارى بالتعاون مع جامعة كنت.

رابط الموقع الرسمي لكلية التجارة جامعة القاهرة

http://www.foc.cu.edu.eg/

الخدمات التي يقدمها الموقع الرسمي لكلية التجارة جامعة القاهرة:

يضم الموقع الرسمي لكلية التجارة جامعة القاهرة عددًا من الخدمات لجميع منتسبي الكلية، يأتي أبرزها:

المعلومات عن الكلية.

الأقسام العلمية.

شئون التعليم والطلاب.

الجداول الدراسية.

الدراسات العليا.

البيئة وخدمة المجتمع.

ضمان الجودة.

البريد الإلكتروني.

الخدمات الإلكترونية.

مان يندرج أسفل هذه الخدمات الرئيسية عددًا من الخدمات الفرعية الأخرى، مثل:

إرشادات السلامة للطلاب أثناء الامتحانات.

الرابط الخاص بدخول الطلاب على المقررات الإلكترونية (تسجيل محاضرات - تسجيل السكاشن - الكتاب الدراسي)

لينك الدخول على المنصة الإلكترونية لجامعة القاهرة.

خطوات تسجيل الطالب على المقرر الدراسي على المنصة.

خطوات حصول الطالب على حسابه الشخصي في المنصة الإلكترونية من خلال خدمة TrueMe.

كيف يتعامل الطلاب مع التكليفات المطلوبة منهم على منصة البلاك بورد.

دليل الطالب للتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية.

لينك أكواد سداد الرسوم الدراسية.

لينك الخدمات الإلكترونية للطلاب.