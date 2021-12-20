تأجيل انعقاد منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي إلى الصيف المقبل

تأجيل انعقاد منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي إلى فصل الصيف المقبل



أعلنت اللجنة المنظمة المسؤولة عن انعقاد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، اليوم الإثنين، تأجيل انعقاد المؤتمر الذي كان مقررا في يناير 2022، وذلك على خلفية انتشار السلالة الجديدة من متحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

وجاء في بيان صحفي أوردته اللجنة على موقعها الإلكتروني اليوم: "كان من المقرر أن ينعقد اللقاء السنوي في دافوس-كلوستيرس، بسويسرا، في الفترة من 17-21 يناير 2022. ولكن تقرر تأجيل عقده إلى أوائل فصل الصيف المقبل".

وبحسب البيان، قد ينضم المشاركون في المؤتمر إلى سلسلة من جلسات الفيديو الكونفرانس التي من المقرر أن تجمع قادة العالم عبر الإنترنت للتركيز على مناقشة الحلول المحتملة للتحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.