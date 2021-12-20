وظيفة hr.. مواصفات ومهارات لإدارة الموارد البشرية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يبحث الكثير من الأشخاص عن وظاف hr عبر محرك جوجل، وذلك لشغل وظيفة hr في شركة، ولكن هذه الوظيفة يجب أن يكون لها مميزات ومواصفات ومؤهلات ليكون المقدم ذو كفاءة عالية.

لذ نقدم لكم في السطور التالية مواصفات الـ hr المناسبة، حل التقديم على وظيفة hr

مواصفات ومهارات وظيفة hr

يجب أن يتوفر عدة مهارات وشروط قبل التقديم على وظيفة hr، حيث تعتبر وظيفة صعبة تتطلب مواصفات معينة، ونقدمها لكم فيما يلي:

  • الإلمام بقانون إدارة الموارد البشرية.
  • إدراك الفرق بين أعمال إدارة الموارد البشرية وبين إدارة شؤون الموظفين.
  • إدراك الفرق بين مفهوم السياسات ومفهوم الإجراءات المدرجان في استراتيجية المؤسسة.
  • الميزات الشخصية من الخبرة، الكفاءة، قوة الشخصية، روح العمل الجماعي.
  • مهارة الإتصال وحُسن التعامل مع المراجعين للإدارة.
  • بناء علاقات جيدة مع الإدارات والموظفين.
  • الرد على استفسارات الموظفين ومساعدتهم في الوصول لما يرغبون.
  • المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالشركة أو المؤسسة.
  • المبادرة، القيادة وروح العمل الجماعي.
  • العلاقات العامهة.
  • اسلوب حوراى جيد.
  • طريقة فى فهم المتقدم.
  • أسلوب فى الاسئله وتفعيل قدرات المتقدم للوظيفه.
  • سرعة الفهم.فهم تعبيرات الجسم.
  • الهدوء.
  • منظر لائق.
  • التعامل الجيد وحسن المنطق.
  • التدريب على كيفية استدراج المتقدمين للوظائف فى الصدق وجعلهم يتعاملون بطريقة مريحة.
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