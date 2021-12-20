"غرفة الشارقة" تبحث مجالات التعاون الاستثماري مع ولاية أوتار براديش الهندية

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد صناعي من ولاية أوتار براديش بجمهورية الهند، العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تعزيز دور القطاعات الصناعية والتجارية والهيئات المتخصصة في ظل التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين الصديقين.

كمتا تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل جانب، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مقر الغرفة بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة شري مانيش تشوهان مدير القطاع الصناعي في حكومة ولاية أوتار براديش رئيس الوفد المرافق.

و استعرض سعادة عبد الله سلطان العويس أمام الوفد الهندي الزائر الفرص الاستثمارية التي توفرها الشارقة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب كمركز اقتصادي إقليمي متميز وما تقدمه من خدمات لوجستية متطورة ونظام مصرفي رائد وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية وفق أرقى المواصفات العالمية، لافتا إلى حرص الغرفة على دعم المستثمرين بكافة السبل وتذليل العوائق التي تواجههم وتوفير حزمة من الحوافز والتسهيلات، داعيا الشركات الهندية إلى المشاركة في الفعاليات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة التابع للغرفة والاطلاع على أجندة المركز الحافلة بالمعارض المتخصصة والمتنوعة التي تلبي تطلعات الشركات الهندية في الوصول إلى الأسواق العالمية، فضلا عن الأنشطة التي تشهدها الإمارة والتي تصل إلى نحو أربعة آلاف فعالية ونشاط متنوع خلال العام في كافة مدن ومناطق الشارقة.

من جانبه أثنى سعادة شري مانيش تشوهان على متانة العلاقات القائمة بين الهند والإمارات مشيدا بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الشارقة وما حققته من تطور اقتصادي، مؤكدا حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع إمارة الشارقة وصولا إلى تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمار المتبادل، لافتا إلى ما تزخر به ولاية أوتار براديش من مقومات استثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية.

حضر اللقاء سعادة الدكتور سلطان الملا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ومي سلطان بن هده السويدي رئيس قسم الشراكات والتعاون الدولي.