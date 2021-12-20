موجة بيعية قوية في وول ستريت بسبب مخاوف أوميكرون

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الاثنين حيث واصل المستثمرون الكفاح مع عودة ظهور حالات كورونا التي حفزت من متحور أوميكرون المكتشف حديثًا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 650 نقطة، متأثرًا بخسائر بوينغ، جولدمان ساكس وأميركان إكسبرس.

وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7% وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5%.

وينتشر أوميكرون في جميع أنحاء العالم مع اقتراب موسم العطلات الشتوية. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت، إنه تم العثور على السلالة من خلال الاختبارات في 43 من أصل 50 ولاية أميركية ونحو 90 دولة، ويتضاعف عدد الحالات في 1.5 إلى 3 أيام في المناطق التي ينتقل فيها المجتمع.

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