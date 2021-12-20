الأسواق الأوروبية تغلق على تراجعات مع اشتداد مخاوف أوميكرون

أنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي الجلسة مؤقتًا بنحو 1.4%، مع خسارة أسهم السيارات 2.7% لتقود الخسائر حيث انزلقت جميع القطاعات والمؤشرات الرئيسية إلى المنطقة السلبية.

ودخلت هولندا في إغلاق كامل يوم الأحد حتى منتصف يناير، ويلوح في الأفق احتمال فرض قيود أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد وفي العام الجديد على عدد من الدول الأوروبية وسط زيادة غير مسبوقة في حالات كورونا.

واعتبارًا من يوم الاثنين، سيتم السماح للمواطنين الألمان والمقيمين والركاب العابرين فقط بدخول ألمانيا من المملكة المتحدة، مع مطالبة جميع المسافرين الوافدين بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا بغض النظر عن حالة التطعيم.

كما تم فرض قيود على السفر للقادمين من الدنمارك والنرويج وفرنسا.

وستسمح النمسا فقط بدخول المسافرين الذين تم تطعيمهم اعتبارًا من يوم الاثنين.