أسعار النفط تتراجع والسبب مخاوف الطلب مع انتشار أوميكرون

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط بما يزيد على 3% اليوم الاثنين إذ غذت زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على التنقل لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وتراجع برنت في المعاملات الآجلة 3.16 دولار أي 4.3% إلى 70.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 1506 بتوقيت غرينتش،

بينما انخفض خام غرب تكساس الأميركي 3.47 دولار أي 4.9% إلى 67.39 دولار للبرميل.

وبدأت هولندا إغلاقا أمس الأحد ويلوح في الأفق احتمال فرض المزيد من قيود كورونا قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد في العديد من البلدان الأوروبية.

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