صندوق النقد الدولي عن مشروع حياة كريمة: يوفر فرص عمل لا حصر لها

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري حافظ على معدل نمو جيد، خلال السنوات المقبلة، وكافة المؤشرات الدولية لمعدل النمو خلال المرحلة المقبلة إيجابية.

وأضاف "محي الدين"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن المشروعات والاستثمارات وتوفير فرص العمل، من شانه أن يساهم في اخراج مصر من مشاكل التضخم العالمي، وارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن مصر بدأت بالفعل في مشروعات كبيرة مهمة، ولكن هناك ضرورة للاهتمام بزيادة التصدير والاستثمارات، وإزالة معوقات التصدير، وزيادة المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي.

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة واصفًا هام للغاية، لأنه سيوفر الكثر من فرص العمل، معقبًا: "حياة كريمة، هيفتح فرص لا حصر لها، والقائمون على مبادرة حياة كريمة يستحقون الشكر".