دنيا سمير غانم تطالب جمهورها بالدعاء لوالديها الراحلين

الفجر الفني
دنيا سمير غانم ووالدتها
دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز
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شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة تجمعها بوالديها الراحلين الفنان سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت: “رب ارحمها كما ربياني صغيرا” وتفاعل معها الجمهور عبر السوشيال ميديا بالدعاء.

وغابت دنيا سمير غانم عن دراما رمضان الماضى، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" فى رمضان قبل الماضى، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك فى بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين.

الفنانة دنيا سمير غانم دلال عبد العزيز الراحل سمير غانم
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