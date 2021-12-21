"انهيار مفاجئ".. سعر الليرة التركية مقابل الدولار

تصدر سعر الليرة التركية مقابل الدولار تريند جوجل خلال الساعات الماضية، نظرا لتسجيلها تراجعًا جديدًا أمس الاثنين مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار

ووصل سعر الليرة التركية مقابل الدولار إلى 17.49 ليرة لكل دولار، فيما بلغ سعر الليرة مقابل الجنيه المصري نحو 89.9 قرشا، أي أن الجنيه يساوي حاليا 1.11 ليرة.

تراجع سعر صرف الليرة ليس جيد للاقتصاد المصري

قال خبراء إقتصاد إن تراجع سعر صرف الليرة التركية لا يمثل خبرًا جيدًا للاقتصاد المصري، على أكثر من ناحية خاصة الصادرات المصرية والسياحة، لكنه قد يمثل فرصة لزيادة تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وانخفاض الليرة ليس بالخبر المفرح، لأنه سيؤثر سلبا على حركة السياحة، بل وحركات البيع والشراء والصادرات التركية التي تأتي إلى مصر من تركيا.