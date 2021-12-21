"صقيع وأمطار".. الأرصاد تكشف كواليس طقس اليوم

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل وكوالس طقس اليوم الثلاثاء الموافق 21-12-2021، حيث يسود استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

صقيع وأمطار

وأوضحت الأرصاد لجوية أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد الجوية تعرض البلاد لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.



درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء تسجل القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة

