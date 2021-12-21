أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 21 - 12 - 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 21 - 12 - 2021، حيث بلغ متوسط أسعار مواد البناء كالتالي:

سعر طن حديد التسليح:
وتراوحت أسعار طن حديد التسليح تسليم  أرض المصنع بين - 14850 - 15000 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت: 
سجل سعر الأسمنت نحو 1080 - 1100 جنيه تسليم أرض المصنع، وللمستهلك في حدود 1050 - 1250 جنيها للطن، والأسمنت المخلوط تراوح بين 550 - 600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك بين 600 - 650 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض ما بين 2350 و2450 جنيها.

سعر طن الجبس:
وتراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن.

سعر متر الرمل:
بينما بلغ سعر متر الرمل نحو 60 - 100 جنيه.

سعر الطوب الأحمر:
سجل الطوب الأحمر سعر 750 - 950 جنيها للألف طوبة.

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