بداية الشتاء.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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يوافق اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر، بداية فصل الشتاء فلكيا، في ظل انخفاض كبير بدرجات الحرارة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

الطقس درجات الحرارة بداية الشتاء الأرصاد الجوية

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