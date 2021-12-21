الإحصاء: القطاع الخاص يستوعب 55% من عمالة الإناث



كشفت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن أعلى نسبة للإناث المشتغلات وفقا للقطاع الاقتصادي كانت في القطاع الخاص في الفترة من "2017/2020"، حيث بلغت 55.7% عام 2020 مقابل 67.1% عام 2017، يليها القطاع الحكومي حيث بلغت 41.8% عام 2020 مقابل 30.3% عام 2017.

وأشارت دراسة جهاز الإحصاء إلى أن نسبة المشتغلات بالقطاع الخاص تساوت داخل المنشآت، حيث بلغت 29.8% للعامين، بينما انخفضت نسبة المشتغلات خارج المنشآت "التي تمثل القطاع غير المنظم" من 37.7٪ إلى 25.9% في نفس السنوات.

وعلى مستوى محل الإقامة ساد نفس النمط في الريف، حيث تركزت أعلى نسبة من المشتغلات للإناث في القطاع الخاص 63.04% عام 2020، مقابل 79.3% عام 2017، ومن الملاحظ ارتفاع نسبة المشتغلات بالقطاع الخاص خارج المنشآت لأكثر من 40% في العامين في الريف، بينما لم تتعد هذه النسبة 10% في الحضر، وعلى العكس في الحضر تقارب نسب المشتغلات في القطاعي الخاص والحكومي.

وكانت أعلى نسبة لقوة العمل للعاملات بأجر نقدي، حيث بلغت 57.4% عام 2020 مقابل 48.5٪ عام 2017، بينما انخفضت نسبة الإناث العاملات في مشروع أسرى دون أجر إلى 15.6% عام 2020 مقابل 20.3% عام 2017، وتلاحظ انخفاض نسبة الإناث المتعطلات اللاتي لم يسبقن لهن عمل حيث بلغت 12% عام 2020 مقابل 20.7% عام 2017 وذلك على مستوى الإجمالي.



