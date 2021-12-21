المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعلن عودة حركة الملاحة بعد توقفها

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان لها، عن فتح  مينائى السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لتحسن  الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية.


كما أشار البيان إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش نظرًا لاستقرار الطقس، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة اخري.


وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

 

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