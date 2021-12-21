الإمارات تحتل المركز الأول عالميًا في استخدام الإنترنت

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 تصدرت الإمارات دول العالم في قدرة سكانها على الدخول إلى شبكة الإنترنت ومستويات استخدامهم لها في عام 2020، وفقًا للقائمة التي أصدرتها أمس شبكة "يو إس نيوز أند ورلد ريبورت" الإخبارية الأمريكية.

وترصد القائمة مدى انتشار الإنترنت ونسبة استخدامه بين السكان في مختلف دولة العالم على مدار العام الماضي.

وتصدرت الإمارات القائمة بعد أن انفردت بميزة العلامة الكاملة في استخدام الإنترنت بين سكانها، حيث بلغت نسبة استخدامهم للشبكة العنكبوتية 100%.

وجاءت قطر في المركز الثاني بنسبة استخدام بلغت 99.65%، فيما حصلت إمارة "ليشتنشتاين" في قلب أوروبا على المركز الثالث بنسبة بلغت 99.55%.

وحلّت البحرين رابعة بنسبة بلغت 99.54%، وجاءت آيسلندا في المركز الخامس بنسبة 99%.

ويذكر أنه قفزت دولة الإمارات قفزت 31 مرتبة دفعة واحدة في كل من مؤشر "مستخدمي الإنترنت" نهاية سبتمبر 2021 والذي حققت فيه المركز الرابع عالميًا، وكذلك قفزة بلغت 31 مرتبة في مؤشر "نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي" الذي حصلت فيه على المركز 16 عالميًا.

كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر "المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول"؛ لتحتل المركز 12 عالميًا كما جاءت الدولة ضمن المراكز العشر الأولى عالميًا في 25 من أصل 52 مؤشرًا شملها التقرير.

 

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