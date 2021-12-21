نمو مبيعات السيارات بالإمارات بنسبة 18% خلال 2021



أكد مديرون في شركات ووكالات سيارات في الدولة، أن العام الجاري شهد مؤشرات تعاف لافتة في مبيعات السيارات من تداعيات جائحة "كورونا"، مشيرين إلى أن نسب نمو المبيعات وصلت إلى 18% مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل بعضها إلى مستويات ما قبل "الجائحة".

وأشاروا إلى أن معرض "إكسبو 2020 دبي" كان له انعكاسات إيجابية على دعم التعافي ونمو المبيعات في القطاع، متوقعين استمرار التعافي خلال العام المقبل، حسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأوضح مدير المنتجات في شركة "قرقاش للسيارات" وكيل سيارات "مرسيدس بنز" أن العام الجاري شهد معدلات تعاف تدريجية منذ بدايته وحتى الوقت الرهن، لافتًا إلى زيادة الطلب على السيارات في الأسواق بشكل عام.

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في زيادة مبيعات السيارات، ومنها تعافي جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتوجه عدد كبير من المتعاملين للشراء عقب مرور ذروة الجائحة، خصوصًا مع عدم سفر عدد كبير من سكان الدولة إلى الخارج وفقًا لعادات ما قبل "الجائحة".

وقال المدير التنفيذي لشركة "فولكس واغن" الشرق الأوسط، فيكتور دالماو، إنه على الرغم من استمرار "الجائحة" إلا أن مبيعات السيارات في الدولة، حققت نموًا لافتًا مقارنة بالعام الماضي، الذي كان من أصعب الأعوام على قطاع السيارات وعلى عدد من الصناعات.

وأكد المدير الإداري الأول في شركة "الفطيم للسيارات"، وجود مؤشرات تعافٍ ونمو واضحة في مبيعات السيارات مقارنة بمعدلات العام الماضي.

وذكر أن مجموعة السيارات في "الفطيم" شهدت نموًا لافتًا بالمبيعات، مبينًا أن هذا النمو يرتكز بشكل رئيس على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بالتجزئة.

يذكر أنه ارتفعت مبيعات سوق السيارات الجديدة في الإمارات بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال النصف الأول من العام الحالي.

وجاء الارتفاع بمبيعات السيارات بالإمارات في تلك الفترة بدعم من إطلاق العروض الرمضانية والصيفية بالتزامن مع نجاح حملة التطعيم وتخفيف القيود المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتواصلت عروض القيمة المضافة التي طرحتها وكالات بيع السيارات، بالتزامن مع طرح الموديلات الجديدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.