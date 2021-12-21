12 مرة تغطية بنوك الكويت لسندات "المركزي"

طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 200 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.125%.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 12.16 مرة، علمًا بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.43 مليار دينار.

وبلغ أجل تلك السندات 3 أشهر، إذ تستحق في 22 مارس 2022، وذلك وفق المركزي.

ويتوافق أجل وعائد ذلك الإصدار مع آخر طرح لبنك الكويت المركزي يوم الثلاثاء الماضي والبالغ قيمته 290 مليون دينار.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.