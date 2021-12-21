سعر النفط الكويتي يهبط إلى 72.27 دولار للبرميل

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 3.17 دولار؛ ليصل إلى 72.27 دولار، مقابل 75.44 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، تراجعت أسعار النفط بما يزيد عن 3% أمس، مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على التنقل لمكافحة انتشار المتحور "أوميكرون" إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وبدأت هولندا إغلاقًا أول أمس الأحد، ويلوح في الأفق احتمال فرض المزيد من قيود كورونا قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد في العديد من البلدان الأوروبية.

على صعيد التداولات، انخفض خام برنت عن تسوية جلسة أمس بنسبة 2.7% أو بما يُعادل دولارين للبرميل، كما تراجع خام نايمكس الأمريكي بنحو أكبر وبنسبة 3.7% أو بما يُعادل 2.63 دولار للبرميل.