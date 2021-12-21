الإمارات والهند تبحثان توسيع مجالات التعاون الاقتصادي

بحثت دولة الإمارات والهند تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية، وترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بينهما.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية إلى جمهورية الهند على رأس وفد إماراتي، التقى خلالها بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، حسب بيان صحفي.

وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب لتعزيز النمو والازدهار في البلدين.

وأشار وزير دولة للتجارة الخارجية إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى تنويع العلاقات الاقتصادية مع جمهورية الهند واستكشاف فرص لشراكات استراتيجية في مجالات جديدة أخرى مثل التصنيع المتقدم والصناعات الغذائية والرعاية الصحية وعيرها.

وأوضح أن دولة الإمارات وجمهورية الهند أطلقتا مؤخرًا محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف توسيع أطر الشراكة وخلق المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال في البلدين.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت نموًا في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين، ففي يونيو 2020، استثمرت "مبادلة" 1.2 مليار دولار في شركة الاتصالات الهندية "جيو بلاتفورم"، وفي 2019 ضخت شركات إماراتية استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء ممر غذائي بين الإمارات والهند.

كما أعلنت شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية في يونيو الماضي ضخ ملياري درهم استثمارات لإنشاء مصنع عالمي جديد بالشراكة مع "أدنوك" لصناعة مجموعة من المنتجات الكيميائية والبتروكيميائية ضمن منظومة "تعزيز" الصناعية في الرويس بأبوظبي.

وقال الزيودي: في وقت سابق "تتطلع دولة الإمارات إلى تنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية مع جمهورية الهند واستكشاف فرص لشراكات استراتيجية في مجالات جديدة أخرى مثل التصنيع المتقدم والصناعات الغذائية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تشكل رهانًا حقيقيًا للتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار".

وأشار إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند أطلقتا مؤخرًا محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تتويجًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التاريخية التي تربط الدولتين الصديقتين، وبهدف توسيع أطر الشراكة وخلق المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال في البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودفع التبادل التجاري الثنائي إلى آفاق جديدة.