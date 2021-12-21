الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر الرخاء والازدهار

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا بمؤشر الرخاء والازدهار العالمي لعام 2021 الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني.

وعربيا، حلت الإمارات في المرتبة الأولى تلتها قطر، ثم البحرين والكويت، وسلطنة عمان، والسعودية.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الدنمارك على رأس قائمة أكثر الدول ازدهارا، وتلتها النرويج فالسويد، ثم فنلندا وسويسرا.

ومؤشر الرخاء والازدهار هو تصنيف سنوي تم تطويره بواسطة معهد ليغاتوم، ويستند المؤشر إلى مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الثروة، والنمو الاقتصادي، ونوعية الحياة، والصحة، والتعليم، والرفاهية الشخصية.

والغرض من المؤشر هو تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الدول لتحديد الخيارات الاقتصادية التي يجب القيام بها لمواصلة بناء مجتمعات شاملة، وفتح المجال أمام الابتكار، وتمكين الناس من تحقيق الرخاء.

ويقيس المؤشر أداء 167 دولة، بالاعتماد على 12 ركيزة في ثلاثة مجالات أساسية للازدهار تشمل المعايير الشاملة للمجتمعات، وبيئة الاستثمار والاقتصادات المفتوحة، والظروف المعيشية والصحية والتعليمية للأشخاص.

وتصدرت الإمارات دول العالم في قدرة سكانها على الدخول إلى شبكة الإنترنت ومستويات استخدامهم لها في عام 2020، وفقًا للقائمة التي أصدرتها أمس شبكة "يو إس نيوز أند ورلد ريبورت" الإخبارية الأمريكية.

وقفزت دولة الإمارات 31 مرتبة في كل من مؤشر "مستخدمي الإنترنت" نهاية سبتمبر 2021 والذي حققت فيه المركز الرابع عالميًا، وكذلك قفزت 31 مرتبة في مؤشر "نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي" الذي حصلت فيه على المركز 16 عالميًا.

كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر "المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول"؛ لتحتل المركز 12 عالميًا كما جاءت الدولة ضمن المراكز العشر الأولى عالميًا في 25 من أصل 52 مؤشرًا شملها التقرير.