السيطرة على حريق بأحد منازل قرية "العواونة" في إهناسيا ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب، صباح اليوم الثلاثاء، بمنزل بقرية "العواونة" التابعة لمركز إهناسيا المدينة ببني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية "العواونة" التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا.

وانتقلت سيارات إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة، وتبين أن الحريق شب بمنزل محمد علي سعد، عامل، 50 سنة، دون سبب معلوم، وأتت النيران على عداد كهرباء ومفروشات "مراتب تنجيد" بالمنزل ودون وقوع خسائر في الأرواح.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

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