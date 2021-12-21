القبض على محتجز الرهائن في باريس

ألفت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، على محتجز الرهائن في باريس، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي سياق آخر، أنقذت السلطات الفرنسية، 138 مهاجرا في مضيق با دو كاليه في بحر المانش قبالة ساحل البلاد الشمالي، حاولوا العبور إلى بريطانيا على متن قوارب متهالكة.

وبحسب مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال، أخطر المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ في غري-نيه بأن العديد من القوارب التي تحاول عبور القناة تواجه صعوبة في المضيق.

وقال المديرية، أن سفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية وزورقين تابعين للجمعية الوطنية للإنقاذ البحري أنقذت 138 مهاجرا وأعادتهم إلى الساحل الفرنسي.