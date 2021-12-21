برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة: توفير 7470 فرصة عمل

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية من توفير 5908 فرصة عمل للذكور والإناث، منها القادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم



يتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



والوظائف متوفرة في 21 محافظة هي: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، والغربية، وبني سويف، وقنا، والأقصر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والجيزة، والدقهلية .



وظائف شاغرة في القاهرة تتمثل في

60 كاشير

2 موظف استعلامات

205 فرد امن براتب يصل لـ 4500 جنيه مع توفير سكن ووجبات في بعض المواقع

500 عضو فريق

200 مندوب توصيل براتب 5000 جنيه

50 سائق براتب 4000 جنيه

20 مضيف

28 مشرف غرف

18 عامل تجهيز وتحضير

2 جنايني

مدير قسم تجاري براتب 6000 جنيه

اخصائي توظيف،و 40 عمال نظافة

50 مساعد أدوية

5 كبير مهندسين

50 خدمات معاونة

20 مراقب كاميرات

50 مسئول مبيعات

134 عاملا من ذوى الهمم لاستيفاء نسبة 5 %



وظائف شاغرة في الشرقية

3 مهندسين انتاج

20 مهندس جودة

20 مهندس كهرباء

16 مهندس ميكانيكا

30 مصمم جرافيك

10 أخصائي تخطيط

30 محاسب

20 مندوب مشتريات

20 مسئول خدمة عملاء

30 أخصائي جودة

472 فنيين المونيتور وتكسير آلي وسلكيات وصيانة كهربائية وميكانيكية

2 فنى سلامة وصحة مهنية

20 طباع

16 مساعد طباع

30 فنى ستيمر

12 فنى مطبخ لون

12 فنى غسيل

60 فنى طباعة

50 فنى تجهيز

3 فني كسترة

4 فنى غلاية

160 فنى تشغيل ماكينة

275 عامل إنتاج

مدير فرع

25 موظف

25 سائق

18 تباع

100 عامل صباغة أقمشة

30 عامل خدمات

2 مساعد

133 عامل مخازن

30 عامل إنتاج طباعة



وظائف شاغرة في الإسكندرية

3 مدرسين رياضيات

3 سكرتيرة

200 عامل تشغيل ماكينة خياطة

10 مشرف خدمة عملاء

17 بيع مباشر

3 جزار بلدي

4 شيف طبخ

10 عمال مخازن

5 مشرف أمن



وظائف شاغرة في السويس وبورسعيد والإسماعيلي

95 عمال انتاج وتعبئة

4 سائقين درجة أولي

20 سائق كلارك براتب 5000 جنيه.



وظائف شاغرة في الجيزة والغربية

30 عامل خياطة

10 مسئول تمويل

5 عمال نسيج

30 عامل عادي

8 عمال أرضية

6 عمال نظافة

عامل طباعة

4 عمال شريط

50 عامل إنتاج



وظائف شاغرة في دمياط

530 فرد أمن

15 مراقب كاميرات

4 سائقين درجة أولى

6 مهندسين ( إنتاج - جودة )

طباخ، ومساعد طباخ

امين مخزن

49 عمال خدمات ونظافة

2 عمال مخازن

عامل تعبئة وتغليف



وظائف شاغرة في البحيرة

4 مسئول ائتمان

5 مهندس زراعي

15 عامل زراعي

فنى صيانة

15 عمال انتاج

8 فنى حقن ونفخ بلاستيك



وظائف شاغرة في القليوبية

100 عامل إنتاج

12 عاملة فرز

10 عمال اوفر وتعبئة

6 سائقين رخصة أولى

10 مندوبين مبيعات

2 مشغل ليزر وفريزة كمبيوتر

2 فنى لحام أكسجين

10 عمال لاستيفاء نسبة الـ 5 %



وظائف شاغرة في المنوفية

يوجد 189 فرصة عمل متاحة، منها:

45 عمال واوفر واورليه

3 مشرفين إنتاج

120 أخصائي خدمات مالية فردية وجماعية

4 أخصائي تسويق

5 بائعين

5 مساعد شيف

2 فرد أمن

5 عمال نظافة



وظائف شاغرة في الدقهلية

3 مندوب مبيعات

4 سائقين

محاسب

2 محصل

2 أمين خزينة

20 عمال تعبئة

2 عمال عاديين



وظائف شاغرة في بني سويف

2 مشرف إنتاج

مهندس صيانة

مهندس سلامة وصحة مهنية

فنى طلاء بالغمر

فنى تشطيب ستانلس

3 فنى لحام ارجون

سائق رخصة ثانية

22 عمال إنتاج .



وظائف شاغرة في المنيا

100 عامل خياطة

2 مراقب جودة

4 مدرسين رياضيات وعلوم

5 مشرف

50 عامل صالة

10 عمال تعبئة

15 فرد أمن

3 منسق ميداني

22 أخصائي إئتمان

3 عمال مخازن

سائق كلارك



وظائف شاغرة في أسيوط

5 منسقة

5 أخصائي تمويل

4 مهندس مدني

4 مندوب مشروبات

4 مشرف سلامة وصحة مهنية

4 فنى كهرباء

4 فنى تبريد وتكييف

4 فنى نجارة

2 طيار

4 مندوب مبيعات

4 مندوب تليفون

30 وكيل تأمين

25 مدير مجموعة

4 عمال لشركة أدوية

فرد أمن



وظائف شاغرة في الأقصر وقنا والوادي الجديد

يوجد 250 فرد أمن إداري

20 عمال خدمات براتب 3000 جنيه

50 فنى إنتاج

2 مهندس ميكانيكا

مسئول علاقات عامة

10 عمال زراعة

شيف شواية

2 شيف طاهي

6 استيوارد

3 ميكانيكي

5 كهربائي

6 عمال عاديين



وظائف شاغرة في سوهاج

65 مندوب مبيعات

محاسب

100 مندوب تسويق

16 مدربًا (تكنولوجيا معلومات - وطاقة شمسية -وتحول رقمي )

2 سكرتارية

2 مصمم جرافيك

عامل بوفيه

6 سائق



وظائف شاغرة في جنوب سيناء

12 منقذ

3 ريس بحري

25 فرد أمن

35 إشراف داخلي

17 عمال تجهيز وتحضير

21 مضيف

3 مرشد سنوركل

10 عمال نظافة

6 عمال طبخ سكن

2 عمال زراعة

5 سباك

5 كهربائي

2 طباخ

2 عمال مخازن

