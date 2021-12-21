درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الأربعاء 22-12-2021

درجات الحرارة وحالة الطقس .. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء الوافق 22-12-2021، استمرار انخفاض في درجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الأربعاء.. شديد البرودة ليلا

وتوقعت الأرصاد أن يميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا الأربعاء.. شبورة مائية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الأربعاء.. أمطار خفيفة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجت الحرارة غدا الأربعاء

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.