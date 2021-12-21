نفط عُمان يرتفع 39 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير / شباط القادم، بواقع 39 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير / شباط، ارتفع إلى 70.54 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 70.15 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس / آذار المقبل 70.09 دولار للبرميل، بارتفاع 42 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 69.67 دولار للبرميل.

وعالميًا تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يناير / كانون الثاني القادم، بحلول الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 3.71 بالمائة، ليصل إلى 68.23 دولار للبرميل، فاقدًا 2.63 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم فبراير / شباط بنسبة 0.18 بالمائة، ليصل إلى مستوى 71.65 دولار للبرميل، بمكاسب 13 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.

 


 

 

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