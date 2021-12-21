محافظ بني سويف يوجه بتأهيل طلاب المدرسة الفندقية لسوق العمل (صور)

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محافظ بني سويف يزور
محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية
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وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتلافي سلبيات تم رصدها بالمدرسة الثانوية الفندقية، وإعداد برنامج تأهيل وتدريب للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل.

وكان محافظ بني سويف، زار، اليوم الثلاثاء، المدرسة الثانوية الفندقية، ضمن برنامج جولاته الميدانية، الذي يستهدف متابعة مستوى وجودة الخدمة المقدمة في كافة القطاعات، حيث رافقه كل من: عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس كامل أبوطالب مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

وتفقد المحافظ، سير العملية التعليمية بالمدرسة، خاصة المستوى التدريبي الذي يحصل عليه الطلاب لمواكبة سوق العمل، حيث أبدى المحافظ استياءه من تدني مستوى التدريب لطلاب المدرسة، مشددًا على أن المدرسة الغرض منها تقديم برنامج تأهيل وتدريب للعمل في قطاع حيوي مثل السياحة الذي يتطلب مستوى عال في العديد من النواحي المهنية والسلوكية.

ووجه محافظ بني سويف، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتلافي السلبيات التي تم رصدها وإعداد برنامج تأهيلي وتدريبي للطلاب يؤهلهم لسوق العمل، لا سيما وأن بني سويف ضمن إستراتيجيها التنموية، التي بدأت نتائجها العملية تتحقق، حيث تستهدف الارتقاء بالقطاع السياحي بشكل عام والفندقي بصفة خاصة.

محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية

محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية (1)
محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية (1)
محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية (2)
محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية (2)
محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية (3)
محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية (3)
محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية (4)
محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية (4)
محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية (5)
محافظ بني سويف يزور المدرسة الفندقية (5)
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