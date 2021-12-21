البنك المركزي : 24 مليار دولار إجمالي قيمة تحويلات المصريين بالخارج في 9 شهور وانخفاض طفيف في سبتمبر

عاجل.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 24.0 مليار دولار

الاقتصاد
تحويلات المصريين
تحويلات المصريين بالخارج في الربع الاول من 2021-2022
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اعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، مواصلة تحويلات المصريين بالخارج في الارتفاع لتحقق نموا بنسبة 1.5%  في الربع الأول من العام المالي 2021-2021، و8.8%   في أول تسع شهور من 2021 على أساس سنوي.

 

وقال البنك في بيان له، إن  تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة يوليو/سبتمبر نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 8.0مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020.

 

وأضاف البنك أن بذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال  9 شهور الاولى من 2021 نحو 24.0 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار بما يعادل نمو 8.8% مقارنة بالفترة يناير سبتمبر 2020.

 

كما أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021 تراجعا بمعدل طفيف بلغ 3.0% (على أساس سنوي)؛ لتسجل نحو 2.62 مليار دولار (مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020).

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