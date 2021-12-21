عاجل.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 24.0 مليار دولار

البنك المركزي : 24 مليار دولار إجمالي قيمة تحويلات المصريين بالخارج في 9 شهور وانخفاض طفيف في سبتمبر

اعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، مواصلة تحويلات المصريين بالخارج في الارتفاع لتحقق نموا بنسبة 1.5% في الربع الأول من العام المالي 2021-2021، و8.8% في أول تسع شهور من 2021 على أساس سنوي.

وقال البنك في بيان له، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة يوليو/سبتمبر نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 8.0مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020.

وأضاف البنك أن بذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال 9 شهور الاولى من 2021 نحو 24.0 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار بما يعادل نمو 8.8% مقارنة بالفترة يناير سبتمبر 2020.

كما أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021 تراجعا بمعدل طفيف بلغ 3.0% (على أساس سنوي)؛ لتسجل نحو 2.62 مليار دولار (مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020).