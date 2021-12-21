تراجع ثقة المستهلكين في تركيا إلى مستوى قياسي في ديسمبر



أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأتراك بنسبة 3.1% إلى 68.9 نقطة في ديسمبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات في 2004.

وتراجعت الثقة إلى أدنى مستوياتها العام الماضي بسبب جائحة كورونا قبل ارتفاعها الذي بدأ في أكتوبر من هذا العام.

ويعكس مؤشر ثقة أدنى من 100 نقطة توقعات متشائمة، في حين تشير القراءة أعلى من 100 نقطة إلى التفاؤل.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، تراجعت ثقة المستهلكين إلى 71.1 نقطة من 76.8 نقطة في الشهر السابق وفقا لبيانات معهد الإحصاءات التركي.

وارتفعت الليرة التركية بنسبة 7% الثلاثاء 21 ديمسبر، بعد انتعاش تاريخي بنسبة 25% أمس عن انخفاضاتها القياسية وذلك بعد أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة قال إنها ستحمي الودائع بالعملة المحلية من تقلبات الأسواق.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أن مجموعة الخطوات التي تشملها الخطة ستخفف عبء انهيار العملة في الأسابيع الماضية وتشجع الأتراك على الادخار بالعملة المحلية بدلا من الدولار.









