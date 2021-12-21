"اقتصادية قناة السويس" توقع عقد إنشاء مجمع ميثانول بقيمة 2.6 مليار دولار



قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الثلاثاء 21 ديسمبر، إنها وقعت عقدا لإنشاء مجمع "العالمية للميثانول" بمنطقة العين السخنة باستثمارات بقيمة 2.6 مليار دولار.

يُنفذ المشروع على مرحلتين، الأولى تنتهي في 2025 بتكلفة نحو 1.6 مليار دولار، والثانية تقدر تكلفتها بنحو مليار دولار وتنفذ على ثلاث سنوات.

وتقدر الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المرحلة الأولى بمليون طن من الميثانول و400 ألف طن من الأمونيا سنويا.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية يحيى زكي إن المشروع يأتي في إطار خطة مصر لزيادة الصادرات من المنتجات البتروكيماوية حيث يستهدف المجمع تصدير منتجاته بنسبة 100%.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية أن مجمع "العالمية للميثانول" يوفر نحو 1،200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

