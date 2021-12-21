شركة تايلندية تعتزم إنفاق 98 مليون دولار لتعدين "بيتكوين"

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تعتزم شركة جاسمين تكنولوجي سوليوشن التايلندية إنفاق ما يصل إلى نحو 3.3 مليار باهت (98 مليون دولار) لتوسيع أنشطتها في مجال تعدين العملة الرقمية المشفرة بتكوين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة القول إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6300 جهاز لتعدين البيتكوين والاستثمار في الأنظمة الكهربائية والمعدات ذات الصلة بنشاط تعدين البيتكوين.

في الوقت نفسه تعتزم الشركة بيع سندات جديدة بما يصل إلى 4 مليارات باهت لتمويل استثماراتها الجديدة.

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