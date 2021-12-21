الدولار يرتفع مع تحسن الإقبال على المخاطرة



عوض الدولار الأمريكي بعض خسائره الليلة الماضية وارتفع اليورو اليوم مع تحسن الإقبال على المخاطرة جزئيا بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية.

وظلت عملات رئيسية في نطاق التداول الجيد على الرغم من أن زيادة حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون دفعت دولا إلى إعادة فرض قيود مما أثارت المخاوف فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية في المدى القريب.

وتلقى الإقبال على المخاطرة ضربة يوم الاثنين بعدما قال السناتور جو مانشين، الديمقراطي المعتدل الذي يعلق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن الآمال لتمرير مشروع قانون للاستثمار المحلي بقيمة 1.75 تريليون دولار، يوم الأحد إنه لن يدعم مشروع القانون المقترح مما أدى إلى عمليات بيع في الأسواق العالمية، وفقا لـ "رويترز".

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 96.42 لكنه ظل مرتفعا عن مستواه المنخفض يوم الاثنين عند 96.33.

وفيما يتعلق بالصورة الأكبر، لا يزال الدولار على مسافة قريبة من أعلى مستوى بلغه في 16 شهرا عند 96.914 الذي سجله الأسبوع الماضي بعدما فتح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الباب أمام ثلاث زيادات في سعر الفائدة في 2022.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي كان من بين أكثر العملات تضررا بسبب ارتباطه الكبير بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، اليوم لينهي انخفاضه على مدى يومين.

وصعد اليورو إلى 1.1293 فيما انخفض الين، الملاذ الآمن، إلى 113.61 أمام الدولار.

وارتفعت العملة المشفرة بيتكوين 4 في المائة إلى 48.700 دولار بعدما سجلت انخفاضا على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وارتفع مقياس أوسع لتقلبات سوق العملة 6.6 في المائة بعدما انخفض لأدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي.