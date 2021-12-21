“القصير” و"فودة" يبحثان دفع عجلة التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء

الاقتصاد
بوابة الفجر
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في اطار سلسلة اللقاءات المتواصلة لمتابعة الموضوعات المشتركة ودفع عجلة التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة.

القصير وفودة بحث الانتهاء من تطوير ميناء الصيد ومصنع الثلج بمدينة الطور وكذلك تطوير سوق السمك كما بحث آخر مستجدات إجراءات تقنين الأراضي لواضعى اليد والانتهاء من إنشاء الصوب الزراعية والاحواض السمكية بمدينة نويبع وتوفير وحدات كمبوست للاستفادة من المخلفات الزراعية.

 
‏ وأيضا الانتهاء من المستشفى البيطري الذي يتم انشاؤه حاليا في مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ.


‏وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء اتفقا أيضا على دعم أهالي سيناء ببعض المشروعات الصغيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة من خلال جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالإضافة إلى إزالة أي معوقات أمام جهود التنمية الزراعية في سيناء تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفتح شريان جديدة للتنمية هناك بجانب التنمية السياحية التي تشتهر بها محافظة جنوب سيناء 

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