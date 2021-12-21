تشكيل اضطراري لريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد
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كشفت وسائل إعلامية في إسبانيا عن التشكيل الذي سيخوض به ريال مدريد مباراة الغد أمام مضيفه أتلتيك بيلباو.

ويحل ريال مدريد ضيفًا مساء غدٍ الأربعاء على ملعب "سان ماميز" في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويفتقد ريال مدريد لخدمات عدد كبير من لاعبيه حيث وصل عددهم إلى 11 لاعبًا بسبب الإصابات العضلية وفيروس كورونا.

وأشارت إذاعة "كادينا كوبيه" بأن أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سيخوض اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز - ميليتاو - ناتشو - ميندي

خط الوسط: فيني - كروس - كامافينجا - فالفيردي

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيمة.

المدير الفني ريال مدريد الدوري الاسباني العشرين كريم بنزيمة وسائل إعلام
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