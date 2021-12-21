عاجل.. وزارة الصناعة تفرض رسوم إغراق نهائية على  استيراد " UPVC " من تركيا

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، قرار جديدا بفرض رسوم اغراق نهائي على استيراد " UPVC " من دولة تركيا، بعد شكوى من المصانع المصرية بإغراق السوق منها بأسعار أقل 10% عن المنتج المحلي.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC" ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090).

وتدخل مادة UPVC في صناعة النوافذ، حيث تعد مقاومة للصدأ والاتربة وقدرتها على تحمل الصدمات وعزل الأصوات.

وأضافت، الوزارة أن مدة العمل بالقرار 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

من جانبه كشف إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا، مشيرًا إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامشه إغراق تتراوح بين 8% و10% من القيمة CIF وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.

جاء القرار بعد ان اصدرت ايضا الوزارة في وقتا سابق هذا الشهر، قرار بفرض رسوم اغراق نهائية لمدة 5 سنوات على استيراد مادة “PVC” من الولايات المتحدة الامريكية.