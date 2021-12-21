نجم مانشستر يونايتد على رادار نيوكاسل يونايتد

بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يخطط الدخول بقوة في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق في الدور الثاني من الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن نيوكاسل يونايتد حريص على التعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والبالغ من العمر 26 عامًا.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن وكيل أعمال مارسيال كان قد أفاد مؤخرًا بأن النجم الفرنسي يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد في أسرع وقت ممكن لأنه لا يشارك كثيرًا مع الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نيوكاسل يونايتد يرغب أيضًا في التعاقد مع البوسني إيدين دزيكو نجم إنتر ميلان الإيطالي والبالغ من العمر 36 عامًا.

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