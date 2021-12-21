موانئ البحر الأحمر تتداول 214 طن بضائع عامة و324 شاحنة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم اليوم الثلاثاء تداول 214 طن بضائع عامة ومتنوعة و324 شاحنة و24 سيارة ملاكي و45 ألف طن فوسفات.

وأضافت الهيئة أن حركة الصادرات شملت 172 شاحنة و10 سيارات ملاكي وتصدير 45 ألف طن فوسفات وشملت حركة الواردات 214 طن بضائع عامة و152 شاحنة و14 سيارة ملاكي ويتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 107 شاحنات و14 سيارة ملاكي وغادرته السفينة (الحرية) بحمولة 81 شاحنة وسيارة ملاكي والسفينة (دليلة9) بحمولة 91 شاحنة و9 ملاكي.

ولفتت هيئة الميناء إلى أن ميناء نويبع استقبل السفينة (سيناء) و45 شاحنة بحمولة 214 طنا.