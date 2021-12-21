المؤشرات الأميركية تنتعش مع افتتاحية تداولات جلسة الثلاثاء

انتعشت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع افتتاحية تداولات الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من الخسائر وسط مخاوف بشأن متحور أوميكرون سريع الانتشار.

حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 350 نقطة، مدعومًا بالمكاسب في سهمي Nike وBoeing.

كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.6%، وأضاف مؤشر ناسداك المركب على التكنولوجيا 0.5%، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة فوتسي راسل 2000 بنحو 2%.

وارتفعت أسهم Micron بنسبة 8% تقريبًا بعد أن سجلت الشركة المصنعة لشرائح الذاكرة أرباحًا أفضل من المتوقع للربع السابق وأعطت توجيهات صعودية.

وقفزت أسهم Nike بنسبة 6% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للأحذية الرياضية عن أرباح ومبيعات ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، على الرغم من ضغوط سلسلة التوريد المستمرة.

وشهد المتحور أوميكرون انتشار كبير في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، حيث شكل 73% من الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي.

وقال تيموثي ليسكو، مدير شركة Granite Investment Advisors: "أوميكرون وتأثيره غير المعروف يخلق تقلبات كبيرة، تم شراء السندات بشكل مبالغ فيه، وبيع الأسهم بشكل مبالغ فيه، ونحن الآن نسعى للعثور على إجابات".

وأضاف ليسكو: "إذا ظل المرض الناجم عن متحور أوميكرون خفيفًا، وهو ما يبدو أنه محل بعض الجدل، فيمكننا أن نرى ارتفاعًا".