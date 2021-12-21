بريطانيا تقدم مليار جنيه إسترليني للشركات التي تضررت بشدة من أوميكرون



أعلنت بريطانيا يوم الثلاثاء 21 ديسمبر إنها ستقدم مليار جنيه استرليني كدعم إضافي للشركات الأكثر تضررًا من موجة الإصابات الحالية من المتحور أوميكرون، والذي يضرب قطاع الضيافة في البلاد وغيره من القطاعات الأخرى.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إنه واثق من أن التدابير من شأنها أن تساعد مئات الآلاف من الشركات.

وأضاف سوناك أنه سيستجيب بشكل مناسب، إذا كانت الحكومة ستفرض المزيد من القيود لإحتواء المتحور أوميكرون، والذي من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد.

وقالت وزارة المالية أيضًا إنها ستغطي تكلفة الأجر المرضي القانوني في حالات الغياب المرتبطة بكورونا، لمدة تصل إلى أسبوعين، لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

واقترضت بريطانيا أكثر من 300 مليار جنيه في العام المالي الماضي، لمساعدتها على تعويض الضرر الذي لحق بالاقتصاد بسبب فيروس كورونا وعمليات الإغلاق التي قامت بها الحكومة.

ونشرت أرقام من هيئة التجارة البريطانية للضيافة يوم الاثنين، والتي أظهرت انخفاضًا بنسبة 40% في عمليات الحجوزات خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط غموض حول احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين، إنه يبحث في جميع أنواع التدابير لإبقاء أوميكرون تحت السيطرة، مع التنبيه إلى أنه قد يكون هناك حاجة لفرض قيود أكثر صرامة.