سلطنة عمان توقع اتفاقية لتطور موارد الغاز في محطة سيح لتصل الإنتاجية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وقّعت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان مع شركة شل عُمان لحلول الغاز المتكاملة بالشراكة مع شركتي أوكيو ومرسى للغاز الطبيعي المسال اتفاقية لتطوير موارد الغاز في منطقة الامتياز رقم 10 في محطة سيح رول بمساحة اجمالية تبلغ نحو 1200 كيلومتر مربع.

وكما وقّع الأطراف اتفاقية أخرى لبيع الغاز المنتِج من منطقة الامتياز، ومن المتوقع أن يتم تشغيل وتطوير المشروع في غضون عامين، وقد تصل إنتاجية الغاز نحو 0.5 مليار قدم مكعب يوميًا.

كما وقّعت شل وشركة تنمية طاقة عُمان اتفاقية مُعالجة الغاز الطبيعي في منطقة الامتياز رقم 10 الواقعة في محطة سيح رول التابعة لشركة تنمية طاقة عُمان.

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